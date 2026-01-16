台積電法說會報喜！股價大漲至1735創新高 台股破31300點

台積電股價大漲至1735創新高。（示意圖／報系資料照）

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）15日召開法說會，繳出亮麗成績單，加上台美關稅談判結束總結會議，美股15日全面收漲。帶動台股今（16）日同步走高，指數大漲528.81點，來到31339.39點；台積電開盤大漲45元至1735元，創下新天價。

16日權值股開盤紛紛上揚，鴻海（2317）上漲1.5元至235元；聯發科（2454）上漲10元至1500元；廣達（2382）上漲3元至286元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲292.81點或0.6％，收49442.44點；S&P 500指數上漲17.87點或0.26％，收6944.47點；那斯達克指數上漲58.27點或0.25％，收23530.02點；費城半導體指數上漲135.83點或1.76％，收在7837.3點。

台積電美國存託憑證（ADR）15日一度攀升至351.33美元，創下新高，終場收341.64美元，上漲14.53美元。

