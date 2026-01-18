台積電法說會釋利多 AI主題ETF同步飆漲

〔記者張慧雯／台北報導〕台積電(2330)法說會不負重望、「含金量」十足，董事長魏哲家重申AI真實存在，而法說會後首個交易日，台積電大漲近3%，以AI為核心的主動式ETF全面大漲，其中，主動元大AI新經濟(00990A)上漲逾2%，創新主題式ETF漲幅也超過1%以上。

台積電對於AI發展展現強大信心，較前次法說會大幅上調資本支出，以及2024至2029年的AI相關營收與總營收複合成長率，再為市場消除疑慮雜音，法說會後首個交易日，市場信心大振、高度聚焦於以AI為核心的主動型ETF，其中，元大AI新經濟(00990A)漲幅高達2.18%排名第一，主動群益科技創新、主動統一全球創新則分別上漲1.77%、1.74%，表現均在台股ETF之上。

法人認為，台積電全面上調2026展望，重點在於產能真的跟不上AI客戶需求，只能非常努力縮小供需缺口，可以看出真正大的AI趨勢還在後面，投資瞄準AI賽道已成主流。主動元大AI新經濟(00990A)為國內首檔聚焦AI主動式ETF，掛牌以來受惠AI強勁表現，投資人數也從2.6萬成長至6.3萬，顯見投資人積極投入AI領域進行布局。

主動元大AI新經濟(00990A)研究團隊認為，現階段能在AI競賽脫穎而出的領導企業，將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

