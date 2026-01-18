台積電法說會重點：AI需求係金ㄟ？魏哲家親訪雲端大廠給答案
台積電（2330）今（15）日舉行第四季法說會，由董事長魏哲家主持。法說會前，台股台積電股價跌，似乎反映著面對市場對AI是否形成泡沫、需求真實性的高度質疑。會上魏哲家首度坦言，連自己都「非常緊張」，並親自與多家雲端服務供應商（CSP）查證需求來源與財務狀況，確認AI並非短期題材，而是已進入實質商業化階段的全球大趨勢（Megatrend）。到底魏哲家怎麼說？真的會如外資所言目標價邁向2400元？還有多遠？法說會重點全解析。
「AI的需求是真的還是假的，我也非常緊張，因為台積電（2330）今年資本支出高達520～560億美元，如果沒做好，會對台積電造成很大的重創」，魏哲家在法說會上笑笑地說道。
魏哲家說，為此他在過去幾個月，親自與所有主要CSP業者深入溝通，對方不只口頭承諾，也提供實際財務數據佐證，「AI確實是他們商業上的需求，而且有財務證明，可看出『他們比台積電更有錢』」。
他指出，AI已實際應用在改善社群媒體推薦與使用者體驗，台積電內部也導入AI技術，使晶圓廠生產力提升約1至2％。在高成本環境下，這對維持毛利率具實質幫助。
魏哲家強調，「AI是真的」（AI is real），台積電確信AI已成為長期的產業全球大趨勢。雖然半導體景氣循環仍可能波動，但AI所帶動的需求，將持續支撐產業與台積電的長期成長動能。
台積電法說重點：產能吃緊，美國擴產進展一次說
在AI客戶需求快速放大的帶動下，台積電先進製程產能已出現明顯吃緊。
魏哲家指出，亞利桑那第一座晶圓廠的良率與缺陷密度，已幾乎追上台灣水準。第二座晶圓廠已提前完成建設，預計今年開始進機台，將於2027年下半年進入量產；與此同時，現在也已經開始申請第四座晶圓廠，以及和第一座先進封裝廠的相關許可。
「所有在美國的AI客戶，都要求由美國的晶圓廠提供更多支援」魏哲家直言，因此必須加快當地擴產速度。他也透露，台積電近期已在亞利桑那購入第二塊土地，未來將規劃興建多座晶圓廠，以提升生產力、降低成本，並服務美國客戶的長期需求。
據悉，這塊新購入的土地，就坐落在台積電亞利桑那州的廠區對面，僅隔一條馬路的距離，未來將支援先前台積電6座先進製程、2座先進封裝廠，以及一個研發中心的規劃，同時會再另外加蓋多個晶圓廠。至於額外增加的晶圓廠數字，台積電並未透露。
不過在法說會上，魏哲家多次強調，台積電的產能非常吃緊，今年與明年都必須全力追趕供需缺口，台灣與亞利桑那兩地將同步加速擴產。
此外，在台灣的投資上，魏哲嘉也表示，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年，台積電將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。
在擴產的同時，魏哲家坦言，目前台積電仍碰到一些實際上的限制，以台灣來說，「最先擔心的是電力是否足夠」，因為電力不足就不可能無限制擴產。
魏哲家指出，台積電實際在全球擴產時仍會評估各地電力條件，特別是美國，不只看電力本身，也會檢視支撐電力供應的產業鏈，包括渦輪機供應商、核能電廠、電廠建設與調試廠商，以及建材與冷卻系統供應鏈；目前整體狀況「都還不錯」，接下來的關鍵就是全力縮小供需落差、加速擴充先進製程產能。
談及至此，他也透露，台積電與主要雲端服務供應商早在5、6年前就已開始為AI布局電力供應，對方反而直指「真正的瓶頸在矽晶片」，並要台積電先把晶片產能缺口補上。
台積電2奈米下半年開始貢獻營收
對於市場高度關注的2奈米製程進展，魏哲家指出，近年先進製程節點的「營收壽命」明顯拉長，關鍵在於所有晶片產品都追求低功耗與高效能，而台積電在這兩項指標的技術差異化愈來愈明顯。
他表示，先進製程客戶不再只是一波導入，而是出現「一波接一波」的採用潮，第一代產品後，第二代、第三代設計接續推出，使同一節點即便進入第4、第5年，仍維持高需求。台積電也持續在單一節點內演進，例如N2、N2P及後續衍生版本，讓客戶在相同製程基礎上持續升級產品效能與能效。
「即使每顆電晶體成本上升，效能與速度帶來的價值提升更大」魏哲家說，這正是客戶願意加速轉進2奈米的原因。
至於2奈米何時將開始貢獻營收？台積電財務長黃昭仁透露，2026年將會是2奈米加速放量的時間點，預期下半年開始會有營收貢獻。
英特爾強勢來襲！魏哲家直言不怕。底氣在哪？
另一方面，面對來自美國半導體業者、特別是英特爾的競爭壓力，以及外界擔心台積電市占率可能被侵蝕，魏哲家給出明確答案：「不會。」
他指出，先進製程競爭並非單靠資金就能追趕，從掌握技術、完成產品設計到放大量產，往往需要3到5年時間。
「我們當然有競爭對手，而且也不會低估他們，」魏哲家說，但台積電30多年來始終在競爭環境中成長，對自身技術能力與長期競爭力有信心，能守住市場地位與客戶基礎。
