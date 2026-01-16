台積電法說會驚喜連連！法人火速上調目標價 阮慕驊看好：今年EPS可挑戰這價位

萬眾矚目的台積電法說會昨（15）日登場，會中宣布今年資本支出預計達520億至560億美元，高於市場原先預估的500億美元，同時也釋出最新財測，預估今年第1季毛利率將落在63％至65％之間。對此，財經專家阮慕驊直言，法人將全面改寫台積電的報告，台積電今年EPS可以挑戰90元。

阮慕驊在臉書發文提到，台積電去（2025）年第4季財報與今年第1季財測出爐後，高盛立刻上調今年EPS至94.46元，明年上調至118.17元，反應台積電毛利率上升，以及營收超出預期。凱基投顧甚至以「好的離譜」為斗大標題，於最新報告上修台積電今、明兩年EPS至95.71元及116.64元，並給予最新目標價2400元。 比較保守的是大摩，給予台積電今年EPS的預估為86.27元，明年105.58元，與前兩家法人差距甚大。

阮慕驊指出，他的預估是，台積電毛利率每上升1個百分點，大約可增加EPS1.5元，此次毛利率中位數上調約2個百分點，加上營利中位數季增6%，預計今年第1季EPS可上升至22元至24元。他也表示，昨日下午法說會財測一公布，便在節目中直言「法人將全面改寫台積電的報告」，並預估台積電今年EPS可挑戰90元，「看來我還是太保守了一點」。

阮慕驊表示，AI這次的科技大革新，有人相信、有人懷疑，無論相信懷疑都不會阻礙AI科技的推前，資本巿場提供了AI推展的養分，這場史無前例的盛宴，不會這麼快結束吧。

