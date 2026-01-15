台積電法說會／不擔心英特爾 魏哲家：先進製程不是砸錢就能追上

台積電。

台積電（2330）15日召開法說會，面對外界關注英特爾（Intel）晶圓代工業務（Intel Foundry）進展，是否升高競爭壓力、甚至影響台積電在美系關鍵客戶的市占，魏哲家回應乾脆，直言這題「很簡單」，答案是「不擔心」。他強調，台積電不低估任何對手的進展，但公司過去三十多年來一直在競爭環境中成長，對維持既定營運成長目標「有信心」。

魏哲家進一步指出，先進製程與系統整合愈來愈複雜，競爭「不是靠砸錢就能追上」。他說，要把一項先進技術真正吃透並充分運用，通常需要約兩到三年的準備期，完成後才能把設計落到產品；而產品通過認證或核准後，要進入量產、拉升良率與產能爬坡，往往還要再一到兩年。換言之，從技術準備、產品設計到量產放大是一段長周期工程，短期內很難靠追加資本支出就改變供應鏈選擇。

談及競品態勢，魏哲家坦言「我們當然有競爭對手」，而且是「很強的對手」，但他強調台積電不會低估對方進步，也「不害怕」。他表示，台積電將持續投入技術領先、製造卓越與客戶信任等核心能力，仍有把握讓業務依公司先前估計方向成長。

