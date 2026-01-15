台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」

▲台積電法說會不負眾望，半導體分析師陸行之肯定表現。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，因為過去也曾出現「報喜」後續卻轉為利多出盡的循環。

陸行之以投資心態切入，提到他仍傾向保守看待接下來的市場節奏，直言應試「抱團取暖小心翼翼、戰戰兢兢」走一步看一步。他點出，短期觀察重點會落在資本支出、折舊假設以及公司對2026年營收的口徑是否偏保守等面向。

廣告 廣告

陸行之也提到，台積電目前的超高毛利率，尚未完全反映2奈米與美國廠後續可能帶來的結構性影響；但從公司獲利率、自由現金流等指標來看，獲利能力仍「賺的比我預期還多的每股自由現金流」，並順勢帶到供應鏈「雨露均霑」的想像空間。

台積電董事長魏哲家今日也針對市場最關心的AI需求與景氣疑慮做出回應，強調目前看不到AI需求轉弱跡象，客戶訂單足以說明一切，並預期2026年將是另一個強勁成長年，美元營收年增幅度可望接近3成。

不過魏哲家也提到，關稅政策不確定性、以及零組件價格上漲，可能對消費性、價格敏感的終端市場帶來變數，因此公司在商業規劃上仍會保持謹慎。

財報方面，台積電2025年第四季合併營收1.05兆元、年增20.5%，單季營收首度站上兆元；稅後淨利5057.4億元、年增35%，毛利率62.3%，單季EPS 19.5元；2025年全年EPS達66.25元，再創歷史新高。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電法說會／亞利桑那二廠2027下半年量產、資本支出破表一次看

台積電法說會前熄火收1690元 權王熄火拖累！台股終場下跌131點

超猛！台積電去年第四季EPS 19.5元 毛利率62.3%再創新高