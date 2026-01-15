台積電法說會 魏哲家：擔心台灣電力供應 電力足夠才能持續擴充產能

台積電今天下午舉行法人說明會，董事長暨總裁魏哲家指出，人工智慧（AI）需求是真實的，對於法人關心台積電產能是否受限，魏哲家坦言，的確需要關注台灣電力供應，電力充足才能持續擴充產能。經濟部次長何晉滄對此回應，據政府最新電力供需評估結果，台灣在2032年前的電力供應不會有問題、絕對充足，且已將AI產業與半導體先進製程擴產的用電需求納入考量，呼籲各界放心。

台積電15日舉行法說會，法人問及電力供應如何滿足AI資料中心龐大運算需求時，董事長暨總裁魏哲家（中）坦言，台灣電力供應議題的確需要關注，台積電需要充足電力，產能才可不受限。圖為魏哲家會後被大批媒體包圍堵訪。（中央社）

台積電今天下午舉行法說會，法人提問AI應用需求是否為真、是否有泡沫風險，魏哲家回應，台積電今年資本支出規畫520億美元至560億美元，可證明台積電經謹慎評估後決定，若處理不當，對台積電來說將是巨大災難。

廣告 廣告

魏哲家說，過去三個月期間，他與台積電客戶及客戶的客戶充分討論，客戶拿出證據與財務狀況，證明AI需求是真實健康，且帶給客戶豐厚的獲利回報，魏哲家甚至開玩笑說，「有的客戶財務狀況還比台積電好」。

魏哲家指出，AI應用需求加速台積電提升晶圓廠產能，也帶動毛利率表現，AI需求不僅為真，在日常生活中應用也逐漸擴散。

法人問及，電力供應如何滿足AI資料中心龐大運算需求，魏哲家坦言，的確需要關注台灣電力供應議題，台積電需要充足電力，產能才不會受限，台積電也關注美國電力供應，例如美國有關電力供應相關冷卻系統等，整體而言，台積電會持續縮短產能供應與需求間的落差。

對於未來在先進封裝項目投資布局，台積電財務長黃仁昭指出，因應客戶需求和未來先進封裝成長趨勢，台積電持續投資先進封裝項目，預期今年投資規模會持續增加。

台積電董事長魏哲家（圖）15日午後在台北主持法人說明會，公布2025年第4季營運結果並回應提問。（中央社）

針對台積電提及台灣電力供應議題，何晉滄下午主持經濟部業務會報前接受媒體聯訪表示，電力供給是政府高度重視的核心議題，經濟部每年定期公布「全國電力資源供需報告」，透過滾動式檢討，掌握未來電力供需情形。

何晉滄指出，依照去年公布的最新電力供需調查結果顯示，台灣在2032年前的電力供應均維持穩定，不存在短缺問題。他強調，相關規畫已同步納入AI應用快速發展所帶動的用電成長，以及半導體先進製程與產能擴充所需的電力需求，政府在電力規畫上已提前部署，確保供電充足與系統韌性。