台積電法說會1/15登場 聚焦景氣展望、資本支出

台積電法說會將在1月15日登場，專家指出，AI產業前景、美國半導體政策與半導體232條款將為產業增添不確定性，台積電將在法說會釋出對於景氣、資本支出及海外布局等看法，成為產業展望風向球。

台積電將在1月15日於台北文華東方酒店召開法說會，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台積電法說會聚焦三大重點，台積電作為晶圓代工龍頭，2026年展望將成產業風向球，特別是AI需求是否延續將成法說會一大關注重點。她說：『(原音)AI部分需求應該還是強勁，AI以外的消費型電子的這一塊，那因為近期其實有比較受到記憶體價格大幅上揚的一個排擠效應，那是不是在這邊的出貨量會比較衰退；就是說台積電在這邊觀察到非AI的部分，終端需求是不是比較不如預期，但整體展望第一季應該還是淡季不淡。』

台積電2025年資本支出400億美元至420億美元間，她認為AI需求暢旺，先進製程訂單供不應求，預估台積電2026年將維持「紀律擴張」，資本支出有望高於今年水平。

台積電海外布局也是市場焦點，傳聞台積電將延後日本熊本第二座晶圓廠的建設計畫，加快美國投資步調，台積電有望在法說會向外界說明。

展望半導體景氣，劉佩真指出，由於「川普2.0」效應，帶動台灣2025年對美出口大幅增長，預估台美貿易順差將明顯高於2024年。因此，台、美在對等關稅談判過程中，貿易順差將成討論重點；至於談判壓力是否會轉向「232條款」，進而影響晶片關稅以及台灣業者在美投資力道等，則有待觀察。

她表示，晶片關稅細則尚未拍板，加上美國政府將半導體產業定位為國安議題，不再以單純商業邏輯思考，地緣政治成為半導體產業一大風險。(編輯：宋皖媛)