台積電法說會15日登場 聚焦2奈米與美日建廠進度

（中央社記者張建中新竹4日電）晶圓代工廠台積電將於15日召開法人說明會，半導體產業專家指出，包括資本支出、AI市場需求、2奈米量產以及美國與日本廠最新進度等議題，都將是台積電法說會重點。

台積電15日將在台北召開法說會，公布2025年第4季財務報告及2026年第1季業績展望，將是市場研判2026年產業景氣的風向球。

美國消費性電子展（CES）將於1月6日至9日在拉斯維加斯登場，台積電兩大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將發表主題演講，揭示人工智慧（AI）未來發展方向，為台積電法說會暖身。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電對於產業景氣看法及營運展望是首要重點，預期在AI強勁驅動下，台積電第1季營運表現可望淡季不淡，全年營收也將延續成長趨勢，再創歷史新高。

因應客戶對先進製程強勁需求，台積電積極投資擴產，2025年資本支出達400億至420億美元，劉佩真預期，台積電2026年資本支出有機會進一步增高，為全球半導體設備商挹注商機。

劉佩真表示，台積電於2025年10月法說會指出AI需求較預期強勁，AI加速器相關營收2024年至2029年複合成長率可望優於原先預估的45%。目前AI前景出現雜音，市場對於AI市場泡沫化疑慮升高，台積電對於AI加速器業績成長最新預估備受矚目，是市場研判AI泡沫化的重要指標。

為因應客戶需求，台積電持續擴大台灣投資，在新竹和高雄科學園區建置2奈米晶圓廠，並在台中二期廠導入先進製程技術。只是美國和日本廠進度傳出有所調整，台積電美國亞利桑那州第2座晶圓廠可能提早1年量產3奈米，日本熊本第2座晶圓廠建廠時程恐延後，美國及日本廠最新進度將是台積電法說會的一大重點。

台積電日前於官網宣布，2奈米如期於2025年第4季量產，劉佩真說，台積電2奈米產能擴增與業績貢獻情況備受關注。此外，CoWoS等先進封裝擴產情況，將牽動台積電業績成長，也是一大重點。（編輯：林淑媛）1150104