台積電法說登場前ADR報喜先漲! 台股擁外資歸隊、黃仁勳兆元宴利多題材

美國12月非農就業數據出爐，人數低於預期，激勵美股主要指數9日全數收漲，標普500指數再創收盤新高。台積電本周法說將登場，台積電ADR先報喜上漲1.77%。投信法人表示，1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且外資法人歸隊，搭配月底AI教父黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，2奈米級製程已於2025年第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。

市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。

郭明玉表示，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。

台股站上三萬點大關，且蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有個豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計15年來各月份台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續2026年以來的多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪。

