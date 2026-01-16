台積電法說釋利多！外資目標價最高破2,600元

台積電法說會後，各大外資券商紛紛上調目標價，普遍超過2,000元大關，顯示市場對其未來成長潛力的高度看好。高盛證券將台積電目標價從2,330元大幅調升至2,600元，瑞銀則將原本的1,800元目標價上修至2,500元。此外，滙豐和野村分別將目標價提高至2,400元和2,280元。

台積電法說會後，各大外資券商紛紛看好，上調目標價，普遍超過2,000元大關。（圖／路透社）

根據《經濟日報》報導，摩根大通、美銀、摩根士丹利、里昂及法巴等外資券商也對台積電給予正面評估，目標價分別落在2,250元、2,150元、2,088元、2,000元及1,990元，進一步反映市場對台積電在AI浪潮中的領先地位充滿信心。台積電已與全球雲端服務供應商確認，AI擴張的主要瓶頸來自晶片供應不足，這也意味著供需缺口可能持續至2027年。

此外，台積電計畫在2026年投入鉅額資本支出，並將長期毛利率目標上調至56%以上。瑞銀分析師則預估，2026年下半年因2奈米量產及海外擴張，毛利率可能面臨挑戰，但N5/N3製程價格上漲約5%，將成為毛利率上行的重要推力。

