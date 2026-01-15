台積電法說／三星、英特爾擴產搶走美國客戶? 魏哲家霸氣喊「不會」

台積電法說會週四登場，由董事長魏哲家主持。廖瑞祥攝



晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開2025年第四季法說會。會中有法人問到，英特爾、三星持續在美國擴產，也獲得美國政府支持，怕不怕市場份額怕競爭對手搶走？對此，台積電董事長魏哲家斬釘截鐵回答，「不會」。

魏哲家進一步提到，現今科技相當複雜，設計一個先進製程節點需要2~3年，經由嚴謹準備的過程就能設計出，但要讓它成為產品上市，還需要1~2年。「英特爾、三星都是強大的競爭對手，他們研發新製程需要時間，台積電不會低估他們的進展」。

他感性的說，台積電成立30多年來，總是在面臨競爭。「我們持續不斷努力，我們不怕競爭」。

