台積電法說／今年將花費520到560億美元擴廠 魏哲家:擔心台灣電力供應議題

台積電法說會董事長魏哲家主持。廖瑞祥攝



晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開2025年第四季法說會，會中公布2026年資本支出預估將介於520億美元到560億美元，董事長魏哲家表示，台積電蓋一座新晶圓廠需要2～3年，今年花費520~560億美元擴產，對於今年營收貢獻幾乎沒有。魏哲家認為AI沒有泡沫化風險，但也坦言，擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能。

他繼續說，由於現在客戶需求仍高於供給，我們希望供需差距持續縮小。今明兩年專注於短期產能提升，改善整體生產狀況。預計2028、 2029年大幅提升產能，我們唯一的目標就是支持客戶。

台積電去年資本支出約409億美元，年成長大37.4%；今年預估將介於520億美元到560億美元，可望繼續成長27%至37%，台積電財務長黃仁昭指出，今年資本支出有60%至80%用在先進製程技術，10%用於特殊製程技術，10%至20%在先進封裝測試、光罩和其他項目。

法人提問AI應用需求是否為真、以及是否有泡沫風險?魏哲家強調，AI需求是真實的，客戶有拿出證據，「有的客戶財務比台積電還要好」。而雲端資料中心需要龐大的電力需求，他也坦言，擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能，台積電也關注美國電力供應，要繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

魏哲家指出，還好目前AI雲端資料中心的趨勢就是降低功耗，而台積電非常幸運，「我們擁有高性能、低功耗的製程優勢」，且優勢愈來愈明顯。

魏哲家強調，台積電今年資本支出規劃520億美元至560億美元，有經過謹慎評估，因為若處理不當，對台積電來說將是巨大災難。

