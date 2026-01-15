台積電法說／估第一季營收約346億至358億美元 季增4.3%、年增30.9%

台積電召開法說會，會中公布2026年第一季財測展望。廖瑞祥攝



晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開2025年第四季法說會。會中公布2026年第一季營運展望。估首季營收約介於346億美元至358億美元之間，以中間值352億美元計算，約季增4.3%、年增30.9%。

基於1美元兌31.6新台幣的匯率假設，第一季毛利率約介於63%~65%之間，營業利益率約54~56%，雙率皆創新高。

由於第四季毛利率高達62.3%，創下歷史新高。第一季毛利率也因此大幅上修，比以往財測值都來得高。

此外，台積電2026年的資本支出預估將介於520億美元到560億美元之間。

先前法人圈已搶先預測台積電第一季營收獲利表現。元大投顧認為，AI加速器需求持續帶動3奈米/CoWoS產量，將抵銷第一季傳統季節性因素影響，將今年首季EPS上調至18.4元。

富邦投顧預期台積電2026第一季營收將季增0-5%，毛利率持平；並強調新晶圓價格將反映於新投入生產的晶圓。

