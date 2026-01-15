台積電法說》去年Q4營收破兆元大關！EPS 19.5元創新高，先進製程佔比衝上77%

全球半導體龍頭台積電（2330）今（15）日舉辦法說會，2025年第4季財報，數據表現令人驚艷。在高效能運算與先進製程技術的強勁帶動下，台積電單季合併營收正式跨越兆元門檻，來到新台幣1兆460億9千萬元。更令投資市場關注的是，其稅後純益突破5,057億4千萬元，換算每股盈餘（EPS）高達新台幣19.50元，較去年同期大幅成長35%，再度刷新歷史新高，展現出無可撼動的盈利韌性。

從財務指標分析，台積電本季展現了極致的技術溢價能力。2025年第4季的毛利率衝上62.3%，營業利益率與稅後純益率則分別來到54.0%與48.3%。與2024年同期相比，營收年增率達20.5%，若以美元計算，營收達337.3億美元，年增率更是顯著的25.5%。這顯示即便在全球經濟波動與匯率變動的挑戰下，台積電仍能憑藉技術領先優勢，維持穩定且優異的成長曲線。

在各項技術製程的營收貢獻上，先進製程無疑是台積電獲利最核心的支撐力量。台積電明確指出，「3奈米製程出貨佔2025年第4季晶圓銷售金額的28%，5奈米製程則佔35%，7奈米製程貢獻14%。」這意味著包含7奈米及更先進製程在內的「先進製程」總體營收，已佔全季晶圓銷售金額的77%，顯示全球終端市場對於高階晶片的需求仍持續呈現爆發性成長，尤其是3奈米與5奈米的接力貢獻，已成為驅動營收的主戰場。

台積電強調，目前的財務成果均係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）編製。隨著先進製程佔比持續攀升，台積電不僅在毛利率上站穩高標，更透過3奈米製程的快速擴產與技術疊代，拉大與競爭對手的差距。在人工智慧與雲端運算浪潮持續推進的2026年開端，台積電這份「兆元成績單」，無疑為後續的半導體市場展望奠定了極為強勢的基準。

