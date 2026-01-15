台積電法說／最狂單季Q4淨利5057.4億！每小時大賺2.29億 每股盈餘19.5元

台積電週四召開法說會，由董事長魏哲家主持。



晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開法說會公布第四季獲利狀況。第四季合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元。第四季是史上首度跨越1兆元台幣營收、獲利也是第一次突破5000億的最強單季，平均每天賺54.97億元，平均每小時賺2.29億元。

與去年同期相較，2025年第四季營收增加了20.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了35.0%。與前一季相較，2025年第四季營收增加了5.7%，稅後純益則增加了11.8%。。

若以美元計算，2025年第四季營收為337.3億，較去年同期增加了25.5%，較前一季增加了1.9%。台積電財測原本估Q4美元營收約季減1%（以中間值計算），但實際上是季增1.9%。

2025年第四季毛利率為62.3%，營業利益率為54.0%，稅後純益率則為48.3%。第四季毛利率62.3%為史上最高，台積電原本預估第四季毛利率約介於59%至61%之間，但實際毛利率高達62.3%，不但超越2022年第四季毛利率62.22%，也大幅超越今年前三季58.79%、58.62%、59.45%。

3奈米製程出貨佔台積電2025年第四季晶圓銷售金額的28%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的77%。

