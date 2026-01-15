台積電法說》魏哲家：先進製程不是靠砸錢就能追上 不怕英特爾搶美系客戶

台積電董事長魏哲家表示，因先進製程越來越複雜，不是光靠砸錢就能追上。(記者田裕華攝)

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)今日召開法說會，對於法人關切輝達等大廠投資英特爾，是否會對擔心美系客戶在晶圓代工市占率受影響？台積電董事長暨總裁魏哲家直言：「不會」，他一點都不擔心，因先進製程越來越複雜，不是光靠砸錢就能追上，但台積電不會低估任何對手，這30多年公司一直都在競爭中成長，對於維持既定營運成長目標，很有信心。

​魏哲家表示，先進製程與系統整合越來越複雜，競爭不是光靠砸錢就能就能追上。一項非常先進的技術需要2、3年的時間準備，才能將設計變為產品，有了產品之後還要解決通過認證、進入量產、拉升良率與產能爬升等問題，還需要再花1到2年時間。這樣重重關卡，他似乎說明美系客戶投資英特爾，也難改變英特爾在晶圓代工的競爭力。

魏哲家強調，台積電維持一貫的策略，將專注客戶的需求，持續維持技術領先、製造卓越與客戶信任等核心競爭力。

