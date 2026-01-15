台積電法說／魏哲家：在美國新購900英畝土地「未來還可增加好幾座廠」

台積電週四召開法說會，由董事長魏哲家主持。廖瑞祥攝



晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開2025年第四季法說會。法人關注美國擴廠現況，台積電董事長魏哲家表示，我們最近在美國購得一塊大面積土地，這塊土地能保有更多擴產空間，未來「還可以增加好幾個廠」。

台積電上週支付1.97億美元，在亞利桑那買下900英畝土地，準備在當地擴大興建新晶圓廠。若加上已有1100英畝土地，面積總和已超過2000英畝。

台積電表示，最近購得的第二塊土地，就在原本土地對面，僅相隔一條馬路。之所以要買新土地，是因為原本土地已無法容納規劃興建的6座晶圓廠、2座封裝廠和1座研發中心。

魏哲家指出，購買新土地之後，未來能保有擴產空間，擁有更多的彈性，「還可以增加好幾個廠」。目前美國第4座晶圓廠和第1座先進封裝廠正在申請相關許可，許可通過後才能開始興建。

