台積電法說》2026年開局不淡！Q1營收上看358億美元、毛利率挑戰65%

全球半導體龍頭台積電（2330）今（15）日法說會持續釋出令市場振奮的成長訊息。在AI與高效能運算（HPC）需求的強力推升下，展望第一季，台積電可望「淡季不淡」。台積電財務長暨發言人黃仁昭明確指出，「受惠於市場對我們先進製程技術的強大需求，2025年第四季業績表現良好。進入2026年第一季，對先進製程技術持續的強勁需求，將繼續支持我們的業績表現。」

台積電表示，2026年第一季合併營收預計將落在346億美元至358億美元之間，若與去年第四季的337.3億美元相比，即便在年初傳統淡季，仍展現出逆勢成長的動能。更令法人分析師驚喜的是其獲利能力，在以新台幣31.6元兌1美元的匯率假設下，台積電預估單季毛利率將進一步攀升至63%到65%之間，營業利益率則穩守54%至56%的高水位，顯示其在3奈米與2奈米等先進技術的領先地位，已轉化為實質且強大的定價權。

除了短期營運展望亮眼，台積電更展現了對未來技術布局的雄心。黃仁昭表示，台積電2026年全年的資本支出預估將介於520億美元到560億美元之間。這一數字不僅寫下歷史新高，更遠超過去幾年的投資規模，顯示台積電正加速擴充先進製程與先進封裝產能，以應對全球客戶對於下一代高性能晶片的殷切需求。

整體而言，台積電今日揭露的數據，無疑為2026年的全球半導體產業定下了積極且樂觀的基調。從極具野心的資本支出計畫到穩步上揚的獲利指標，台積電正透過技術領先與產能規模的雙重護城河，持續擴大在全球科技供應鏈中的主導地位。



