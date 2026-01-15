台積電法說1／魏哲家親證AI需求非泡沫：CSP非常有錢、比台積電還好！

魏哲家透露親自了解CSP營運狀況，相信AI需求為真，才加大台積電的資本支出。

台積電第4季法說向來被視為新年度的產業風向球，台積電董事長暨總裁魏哲家今（15）日出席法說會，面對股東提問有問必答、妙語連珠，讓現場氣氛活絡，笑聲不斷。會中魏哲家也驚喜宣布，今年資本支出將破天荒達到520～560億美元，他稱自己看過雲端服務供應商財報，相信AI發展是真的，台積電將盡可能讓產能跟進需求。

台積電今（15）日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭和法人關係處處長蘇志凱出席會議。會中公布去年第4季營收突破紀錄，單季營收首度破兆、達到1.046兆，毛利率衝上 62.3%。單季EPS為19.5元，全年度每股大賺66.25元，創歷史新高。

廣告 廣告

魏哲家並宣布今年資本支出將介於 520～560億美元之間，遠高於市場先前預期的450～500億。他解釋，客戶下單時間已提前2～3年，提高資本支出是為了因應未來對2奈米及先進封裝的結構性需求。

魏哲家表示，雲端服務供應商（CSP）也會登門拜訪，希望台積電擴充產能，幫助他們發展業務，「AI的需求是真的還是假的？我也很緊張，要投資大概 520～560億美元的資本支出，如果沒有謹慎行事，那對台積電來說將會是一場巨大的災難。」

他緊接著笑著說，為了確保AI需求屬實，過去數月和客戶以及CSP談話，「他們給我看了證據，證明AI真的幫助了他們的業務，我也查了財務狀況，他們非常有錢，聽起來比台積電好多了！」魏哲家表示，台積電也用AI應用程式，幫助晶圓廠提高生產力，「我相信AI是真實的，而且正開始成長到我們的日常生活中。」

去年，來自AI加速器的營收佔台積電總營收的比重已超過15％。台積電也將AI加速器在2024～2029年間的年複合增長率（CAGR）預測，上修至約 50～60% 。

魏哲家表示，台積電正盡可能提前現有晶圓廠的時程，2奈米製程去年底在高雄、新竹同步進入量產，良率表現優於預期；A16埃米級製程則預計今年下半年量產，將會是高效能運算（HPC）客戶的首選技術。此外，美國亞歷桑那州的第二座晶圓廠，規劃提前在明年下半年進入量產，他並透露已經購入第二塊土地，準備興建更多廠房。

展望今年營收，魏哲家指出，第一季度雖然是傳統淡季，但今年第一季營收預估能有346～358億美元，全年營收以美元計算有望成長近30%。

更多鏡週刊報導

台積電法說2／不懼輝達投資英特爾 台積電亞利桑那廠加速擴張

台積電法說3／解讀台積電資本支出創紀錄 董座魏哲家改用大撒幣取代紀律

廣達林百里樂看AI超級電腦 準備迎接3年AI爆發期