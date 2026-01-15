台積電法說2／不懼輝達投資英特爾 台積電亞利桑那廠加速擴張

面對輝達對英特爾的50億美元投資案，魏哲家霸氣表示「不擔心」。

在輝達宣布投資競爭對手英特爾50億美元之際，台積電回應也備受關注。在今（15）日召開去年第4季法說會上，台積電董事長暨總裁魏哲家展現高度信心，直言不擔心投資助力英特爾動搖市占。他指出，台積電加速擴展位於美國亞利桑那州的晶圓聚落，目前一廠已量產、二廠加速至2027年下半年量產，正努力滿足美國客戶對產能的需求。

輝達（NVIDIA）日前宣布投資英特爾（Intel）50億美元，透過私募方式以每股23.28美元購入約2.14億股英特爾普通股，持股比例達4%，成為主要股東之一。

廣告 廣告

今（15）日在台積電的法說會上，有股民向台積電董事長暨總裁魏哲家提問，是否擔心競爭對手英特爾獲得投資，影響晶圓代工、特別是美國客戶的市占版圖？魏哲家直言並不擔心，「因為現在這個時代，不是有錢就能幫你競爭。今天的技術非常複雜，設計一個非常複雜或先進的技術，需要2～3年的時間才能充分利用。」

他解釋，英特爾絕對是強大的競爭對手，也不會低估對方的發展性，但是在技術要趕上台積電，仍需要時間，「30多年來，台積電一直在和競爭對手競爭。所以我們有信心能維持業務成長，就像預測的那樣。」

不過話鋒一轉，魏哲家也風趣喊話，「我也希望剛才提到那些投資英特爾的人，也能投資台積電！」

此外，台積電於美國亞利桑那州的一廠已於2024年第4季進入量產，魏哲家表示目前海外產線的良率和缺陷密度，表現幾乎和台灣一樣。至於市場關切美國廠後續進度，魏哲家表示，第2座晶圓廠的建設已經完成，預計今年進行工具機台移入和安裝計畫，由於客戶需求強勁，也正在提前生產時程，希望最快2027年下半年進入量產。

魏哲家接著補充，美國第3座晶圓廠也開始建設，並正在為第4座晶圓廠、第一座先進封裝廠申請許可。他並透露，台積電剛購買附近的第二塊大片土地，「我的AI客戶都在美國，他們要求台積電在美國的晶圓廠提供大量支援。正因如此，我們必須加速在亞利桑那州的產能擴張。」

魏哲家表示，台積電會繼續擴大在亞利桑那州的晶圓聚落，以更低的成本、更高的生產力，支持智慧型手機、AI和高效能運算（HPC）等美國領先客戶的需求，「我總是可以說一句話：產能非常吃緊，我們正非常努力地縮小這個差距，到目前為止是這樣。」

更多鏡週刊報導

台積電法說3／解讀台積電資本支出創紀錄 董座魏哲家改用大撒幣取代紀律

台積電法說1／魏哲家親證AI需求非泡沫：CSP非常有錢、比台積電還好！

廣達梁次震妙喻AI新陳代謝特別快 旺年會豪撒7千萬元