台積電法說3／解讀台積電資本支出創紀錄 董座魏哲家改用大撒幣取代紀律

台積電資本支出創紀錄，魏哲家改用大撒幣取代紀律。

台積電規劃資本支出將高達520億每元到560億美元，年成長率上看36.92％，顯示董事長魏哲家一改上次法說會對資本支出要有紀律的保守態度，對於未來需求展望超級樂觀，接下來，台積電和設備商的業績能不能夠超越資本支出的成長幅度，備受矚目。

台積電法說會公布今年資本支出金額將達到520億到560億美元，比起去年的409億美元大增27.14％到36.92％，創下史上最高的投資紀錄，金額也遠超過原先外界預估，此舉除了顯示未來市場需求看法超級樂觀以外，也代表台積電董事長魏哲家對於AI並非泡沫進行背書。

4個月前，輝達、超為等紛紛花大錢投資客戶OpenAI換訂單，魏哲家當時在法說會上面對詢問因應之道為何的回答是：（Discipine）紀律，資深半導體分析師陸行之的評論：這是要投資人冷靜一點，我喜歡台積電今天的保守。今年以來，外資每天至少賣超台積電數千張，多的時候甚至一天賣到2萬6,000張，似乎也對於AI前景有所保留，即便輝達創辦人黃仁勳在美國消費性電子展上面樂觀預期：「實體AI的ChatGPT時刻來臨！」也難以激勵投資人的信心。

但是，當市場還在爭論AI是否為泡沫時，台積電經過3個月的仔細調查後一改過去的保守態度，反而用大撒幣的投資來背書，這代表Nvidia、Apple、AMD、甚至是各大雲端服務提供商（CSP）對2奈米、3奈米的需求已經排到未來幾年。難怪，魏哲家說：「AI 是真實的（AI is real）」。資本支出之所以飆升，最核心的原因是客戶對先進製程的需求極度強勁。

可以想見的是，當魏哲家踩下油門以後，已經連續多年繳出亮麗成績的台積電，業績在未來幾年還會再加速往前衝，設備商受惠於台積電資本支出的大幅成長，AI驅動的市場需求，也將比外界想像的更猛烈，也更持久。

