台積電注意了！美商務部長親自喊話：應投資2000億美元

台灣近年持續深化與美國的外交關係，連帶使商業合作越發緊密，尤其，台灣的半導體技術聞名世界、科技產業更堪稱我國經濟命脈，製作的高端晶片無論品質、市場份額，都足以做為商業談判籌碼。而今（12）天又傳出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受外媒《CNBC》專訪時，直言我國晶片大廠台積電，可以將在美投資額，提升至超過2000億美元（約6.2兆）台幣；此言一出，再次引發外界熱議。

美國總統川普（Donald Trump）上任後，馬上修改前朝「巨資補貼晶片產業」政策，而是更偏好，直接要求外企直接赴美、落地投資設廠，進而增加工作機會。做為川普政府的官員，盧特尼克的論調也沿襲了上述想法。他接受專訪時猛轟前政府制定的《晶片技術創新法案》（CHIPS Act），根本對晶片製造商補貼過於慷慨；甚至開嗆，該法直接將110億美元資金，提供給科技大廠「英特爾」，「簡直像寄聖誕卡給股東一樣」。

同時，盧特尼克還劍指台積電，指出政府也向其提供60億美元，換取台積電於美國投資600億設廠。他說，政府後來覺得這不對勁，於是歷經磋商，最後台積電再投資1000億美元，用於建造另外3座半導體晶圓廠、兩座先進封裝廠、1個研發中心；不過，盧特尼克似乎還不滿於現狀。

他直言說，雖然台積電已將投資額提高到1600億美元，但卻認為，政府最終會將美國建廠投資額的要求，提升到2000億美元以上。並且，盧特尼克也分析，這個過程將能製造額外3萬個工作機會。他的態度相當強硬，談及對晶片業的補貼，直言說「政府將納稅人的錢白白送出去，這種想法川普絕對不認同；他希望美國人民能從中受益這完全合情合理」。

