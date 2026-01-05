台積電洩密案再添內鬼！ 工程師被起訴求刑8年8月

台灣高等檢察署近日針對台積電內鬼案進行調查，起訴了三名相關工程師，包括前台積電工程師陳力銘、吳秉駿及弋一平。最新調查顯示，另一名陳姓工程師也涉案，並且東京威力科創的盧姓行銷主管涉嫌湮滅證據。檢方依據國家安全法，對陳力銘求處7年有期徒刑，對陳姓工程師則求處8年8月，盧姓主管則求處1年有期徒刑。

台積電又1工程師被抓到涉內鬼案。（資料圖／翻攝自官網）

根據檢調的調查，東京威力科創的雲端硬碟中存有台積電的關鍵技術資料，這些資料包括14奈米以下製程的IC製造技術及其相關氣體和化學品。檢調在2025年11月10日進行搜索並約談陳姓工程師，隨後獲得法院批准對其進行羈押。

陳力銘在偵查過程中主動承認了其犯罪事實，並供出同夥，因此檢方對他提出減刑請求。相對地，陳姓工程師在起訴過程中態度不佳，未完全坦承其犯罪行為，檢方因此對他求處重刑。至於盧姓主管，在知悉陳力銘被揭發後，試圖刪除相關證據，並對罪行予以否認，檢方因此也對他提出起訴。

