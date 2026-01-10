台積電洩密案成試金石 一文看懂國安法如何影響美日台半導體聯盟

近期台積電對前員工涉嫌，洩漏商業機密至英特爾（Intel）及東京威力科創（TEL）採取法律行動，引發外界對台灣針對美日盟友的質疑。專家分析，這純粹是企業捍衛智慧財產權與台灣法律體系運作的正常體現，不僅未破壞台美日半導體聯盟，反而是台灣強化經濟安全的重要一步。

專家強調，真正的挑戰在於，台灣現行的「國家核心關鍵技術」保護機制仍有漏洞，亟需建立更全面的現代化出口管制體系，以防止敏感技術流入潛在對手手中。

台積電案成國安法試金石

根據《外交家》雜誌分析，台積電針對前高階主管羅唯仁跳槽英特爾，以及前工程師涉嫌將2奈米製程機密洩漏給東京威力科創的案件，是台灣2022年修訂《國家安全法》後的首波指標性測試。

廣告 廣告

新法將竊取「國家核心關鍵技術」（NCCT）列為獨立罪名，加重刑責至5到12年有期徒刑，並可併科高達300萬美元（約新台幣9,500萬元）罰金，旨在遏止台灣半導體人才與技術外流至中國。專家強調，這些訴訟旨在保護企業合法的智慧財產權（IP），並非針對英特爾或東京威力科創等盟友企業本身。

事實上，東京威力科創在案發後，迅速解雇涉案員工並承諾加強內部合規，顯示美日台在法遵上的高度默契。美國貿易代表署（USTR）亦在301報告中，多次肯定台灣強化營業秘密保護的努力，這與美方長期利益不謀而合。

營業秘密法有局限 依賴企業提告成國安漏洞

然而，現行法規仍有結構性隱憂。報導指出，台灣將「國家核心關鍵技術」置於營業秘密保護傘下，而非出口管制規範中，這在國際上相當罕見，由於營業秘密屬於私權，檢察官在偵辦涉及國安的技術竊盜案時，往往需要權利人（即受害企業）的配合。

這意味著，若企業基於商業利益考量選擇不提告或不配合調查，即使技術外流涉及國家安全，司法機關也難以有效定罪。這種公私利益的不對稱，使得台灣在防堵敏感技術流向對手時，過度依賴私人企業的主動性，而非國家整體的戰略管控。

出口管制體系過時 台灣亟需現代化改革

相較於美國擁有完善的出口管制實體清單（Entity List）與原則，台灣現行的《貿易法》及其「戰略性高科技貨品」（SHTC）清單，主要仍沿用舊有的瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）架構，難以應對美中科技戰下的新型態威脅。

雖然台灣近期已配合美方，將先進半導體設備與量子電腦納入管制，並限制對華為與中芯國際的出口，但這仍不足夠。專家建議，台灣政府應參考美國模式，建立一套現代化、原則清晰且具透明度的出口管制體系，甚至利用《兩岸人民關係條例》制定針對中國的特定出口管制規範，才能真正補足安全網的缺口。