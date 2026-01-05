台積電洩密案燒不停！第4個內鬼淪陷 陳姓工程師8日移審法院拚交保

前東京威力科創公司行銷及產品經理陳力銘。資料照。廖瑞祥攝



前台積電系統整合部門工程師陳力銘，離職後轉投東京威力科創公司，並勾結在職工程師吳秉駿、戈一平，竊密台積電2奈米晶片製程、試產參數，遭高檢署依《國家安全法》起訴，檢方日前追加起訴東京威力科創後，又查出台積電在職的陳姓工程師涉洩密14奈米以下製程，將他聲押獲准。檢方今天追加起訴陳姓工程師並求刑8年8月，擬於1/8移審智慧財產及商業法院，由原承審合議庭決定是否續押。

檢方查出，陳力銘離職後找上吳秉駿、戈一平，拿到台積電2奈米晶片製程、試產參數外，另外又找陳姓工程師，請他提供「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」技術，兩案均屬國家核心關鍵技術營業秘密資料。

更離譜的是，檢方另查出，陳力銘的上司、東京威力盧姓高階主管為卸責，在陳力銘案爆發後，竟偷偷刪除雲端資料，涉嫌湮滅刑事證據罪。

檢方認定，陳力銘、陳姓工程師及東京威力，涉犯《國家安全法》第8條第2項擅自重製台積公司之國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，今天追加起訴。陳力銘因為供出陳姓工程師，檢方求刑7年；涉嫌洩密的陳姓工程師未全盤吐實，檢方求刑8年8月，涉嫌滅證的盧姓高管也否認犯行，檢方求刑1年。

智財及商業法院目前緊鑼密鼓審理陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉及的洩密案，合議庭認為供述「避重就輕」，加上檢方仍在查東京威力科創相關共犯，裁定3人自（2025）年12月1日起延押2個月；檢方第二波追加起訴的東京威力公司則被建請執行1.2億元罰金，本案已併由原合議庭審理。

檢方今天第三波偵結，檢方擬於1/8將在押的陳姓工程師移審法院，將由原承審合議庭決定續押或交保。

