台積電洩密案第4名內鬼現身！工程師陳韋傑「綠囚衣、藍白拖」移審法院沉默不語

台積電內鬼、工程師陳韋傑移審智商法院。廖瑞祥攝



台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳韋傑竊密，檢方今早將在押陳韋傑移審法院，他穿「綠囚衣、藍白拖」現身，面對媒體提問默然不語。據了解。檢方卷證尚未抵達，合議庭最快下午才會召開羈押庭。據了解，陳韋傑涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。

檢方查出，陳力銘曾擔任台積電系統整合部門工程師，離職後投效東京威力科創擔任行銷及產品經理，他勾結舊識吳秉駿、戈一平取得台積電2奈米晶片製程、試產參數，又另找工程師陳韋傑，請他提供「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」技術，兩案均屬國家核心關鍵技術營業秘密資料。

檢方也查出，陳力銘的上司、東京威力台灣子公司高階主管盧怡尹為卸責，在陳力銘案爆發後，竟偷偷刪除雲端資料，涉嫌湮滅刑事證據罪。

陳力銘咬出陳韋傑後，檢方僅求刑7年。資料照。廖瑞祥攝

前台積電工程師吳秉駿（右）、戈一平（左）雖認罪，迄今仍在押。資料照。廖瑞祥攝

檢方第一波依《國家安全法》國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪陳力銘、吳秉駿、戈一平後，智商法院裁定羈押並予以延押，檢方第二波則依《營業秘密法》、《國安法》等罪嫌追加起訴東京威力科創台灣子公司，建請罰金1.2億元。

檢方後續偵查又峰迴路轉，從東京威力科創公司的雲端硬碟查出，竟存有「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」，再次提訊陳力銘調查，他選擇咬出陳韋傑涉案。

檢方日前第三波偵結，追加起訴陳力銘、陳韋傑及東京威力涉及《國安法》擅自重製國家核心關鍵技術營業秘密罪。檢方考量陳力銘坦承且咬出共犯，僅求刑7年；陳姓工程師迄今否認竊密，遭檢方求刑8年8月，涉嫌滅證的盧怡尹因供述避重就輕，也被求刑1年。

智商法院目前密集審理第一波和第二波洩密案，認定陳力銘、吳秉駿、戈一平3人供述「避重就輕」，加上恐有共犯，日前已裁定延押至1月底。檢方今天移審陳韋傑後，原合議庭最快下午開庭審理。

台積電內鬼工程師陳韋傑移審智商法院開庭，穿藍白拖現身。廖瑞祥攝

