台積電洩密案第4名內鬼 疑滅證、串供之虞續押3個月

高檢署日前擴大偵辦台積電內鬼洩密案，另查出第4名陳姓工程師涉竊取14奈米以下製程等國家核心關鍵技術，外洩給跳槽至東京威力的前同事陳力銘，檢方追加起訴，案件今（8日）移審智慧財產及商業法院後，合議庭認為陳男供述反覆、避重就輕、推諉，且有更換手機、電腦等湮滅證據與勾串共犯之虞，裁定續押禁見3個月。

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米及先進製程洩密案，繼起訴前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平後，進一步追出第4名內鬼陳姓工程師，檢方查出，陳姓工程師涉嫌協助陳力銘偷拍並重製台積電14奈米以下製程原料、設備技術機密資料，上傳至東京威力科創公司雲端硬碟供公司參考，5日依違反《國安法》追加起訴，並求刑8年8月。

案件今日移審智慧財產及商業法院後，合議庭召開接押庭，陳姓工程師坦承借用不知情同事帳號登入台積電資料庫，擅自取得並傳送營業秘密，但否認違反《國安法》。

合議庭認定，陳姓工程師對犯罪情節與手段供述前後不一，且在得知共犯遭調查後，隨即更換個人手機及公務電腦，疑有湮滅證據及勾串共犯之虞；相關共犯情節仍待釐清，法院指出，其行為不僅損害企業利益，更嚴重危及國家安全與產業競爭力，無其他強制處分可替代羈押，因此裁定繼續羈押禁見3個月，仍可抗告。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





