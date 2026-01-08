台積電洩密案追出「新內鬼」 前工程師接續羈押禁見

即時中心／徐子為報導



高檢署持續偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有前台積電工程師陳韋傑涉竊取核心技術，並外洩給跳槽到日商東京威力的前同事陳力銘；東京威力主管盧怡尹則涉湮滅證據。陳、盧2人5日也被起訴，今（8）下午智慧財產及商業法院合議庭裁定陳男繼續羈押禁見。





媒體《聯合新聞網》引述檢方起訴書指出，經查，東京威力雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。



偵查期間，陳力銘供詞稱，上述機密是與陳韋傑配合洩漏，由於他態度配合，檢方從輕求處7年徒刑。陳韋傑則因犯後態度不佳，遭檢求處8年8月徒刑。



至於東京威力的盧怡尹，在得知東窗事發後，刪除相關檔案，被檢認定涉妨害調查且否認犯案，求處1年徒刑。



另外，東京威力因配合檢方調查提供相關事證，檢方僅求處罰金2500萬元。





