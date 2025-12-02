台積電洩密案追加起訴東京威力科創 求處罰金1.2億

台北市 / 綜合報導

台積電離職工程師勾結在職員工竊取2奈米晶片製程技術案，高檢署日前依涉犯國安法等罪，起訴陳姓、吳姓、戈姓等三名工程師，檢方另依職權簽分案調查，認定主嫌陳姓工程師，跳槽的東京威力公司也涉嫌違反國安法等罪，2號追加起訴，求處罰金1億2千萬元，成為我國史上第一個，因為國安法起訴法人機構的案例。

台積電日前爆出2奈米製程的營業機密外流，追查發現，是內神通外鬼，主嫌陳姓工程師曾在台積電任職，後來轉職到東京威力科創，為了在工作上求突破，找上2名前同事，協助竊取晶片製程技術，利用居家遠端辦公機會，在家登入台積電內網，陳姓工程師直接在旁邊用手機，大量翻拍機密。

記者(114.09.01)說：「有收錢嗎？為什麼要弄台積電機密？」檢方在今年7月底，傳喚3人到案，認為他們的行為，侵害國家核心關鍵技術，犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押獲准，檢方也分案偵辦，東京威力公司相關刑責，全案在2日偵查終結。

檢方認為東京威力公司，依法對陳姓工程師負有監督責任，認為東京威力公司沒有善盡防止違法行為，同樣依照國安法、營業秘密法等規定，提起公訴，求處罰金1億2千萬，檢方祭出國安法，嚴密偵辦，成為我國首件因國家安全法，起訴法人的案例。

記者(114.09.01)說：「會認罪嗎？」三名工程師被依國安法以及營業秘密法提起公訴，並遭檢方求處重刑最高14年，全案還在智慧法院審理中。

