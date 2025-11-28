台積電洩密案驚動美方？台灣檢調搜索羅唯仁住處 美國務院首度回應

台積電25日正式對前資深副總經理羅唯仁提告，指控他在7月底退休時疑似攜出大量先進製程資料，並於10月底加入英特爾擔任執行副總裁，恐涉及營業秘密外洩。美媒《Oregonlive》也關注此事件，並詢問美國政府意見，美國國務院表示，目前對於這起搜索行動不予置評。

針對羅唯仁案，高檢署指出，18日獲知其涉嫌違反《國家安全法》後，即啟動分案偵辦。在初步了解案情後，檢方26日下午持智慧財產及商業法院核發之搜索票，指揮法務部調查局前往羅唯仁位於台北市及新竹縣的住居所執行搜索，並扣得電腦、隨身碟等相關證物。

同日，檢方依《刑事訴訟法》第133條第2項規定，向智慧財產及商業法院聲請扣押羅唯仁的股票與不動產，並獲法院核准。高檢署表示，將秉持「毋枉毋縱」原則，審慎釐清案情，並堅守捍衛國家關鍵核心技術與營業秘密的精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。

此事件亦引發外媒關注，美媒《Oregonlive》指出，英特爾與台積電長期以來是競爭對手，但近年台積電憑藉先進製程技術取得壓倒性優勢，英特爾則努力追趕，並希望爭取部分台積電客戶。

報導提到，台灣檢方搜索羅唯仁住處，凸顯台灣對半導體產業的高度重視，同時也涉及潛在地緣政治議題，因美國是台灣重要盟友，也是防範中國可能侵略的關鍵力量。

