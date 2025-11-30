台積電洩密案／對洩密叛徒從不手軟 張忠謀當年讓中芯付出慘痛代價
近期爆出台積電前資深副總羅唯仁轉任英特爾副總裁，且他離開台積電前多次以職權要求同仁報告先進製程狀況，讓外界想到當年中芯延攬台積電技術人才，竊取台積電製程機密，不過在台積電創辦人張忠謀的強力反擊下，中芯不僅賠償上億元美金，甚至無償送給台積電8%股權，賠了夫人又折兵。
台積電前資深副總羅唯仁退休後赴英特爾就職愈演愈烈，台積電先是正式宣佈與這名老將對簿公堂，英特爾更是發聲明回擊：「人才在公司間流動是我們產業中常見且健康的一部分，這次情況也不例外。」並強調嚴禁使用或轉讓任何第三方機密資訊或智慧財產權。過去台積電也曾面臨中芯透過延攬上百位台積電員工，以竊取製程機密的事件，當時台積電創辦人張忠謀強力回擊，不僅讓營業秘密獲得保護，也讓中芯賠償台積電超過3億美元，並無償轉讓8%中芯股權。
業內人士分析，原先預期事件爆發後英特爾會跟羅唯仁切割，不過英特爾目前立場強硬，強力反擊外界對於羅唯仁來台積電的質疑，同時台積電也會持續盯著英特爾，只要未來有採用疑似台積電機密技術的嫌疑，一定會追究，就像當年對中芯那樣。
時間回到2003年，時任董事長張忠謀懷疑中芯透過挖角台積電人才竊取機密，並認為此事不能姑息，指示台積電、北美子公司在美國北加州聯邦地方法院控告中國晶圓代工廠中芯竊取製程機密，台積電在訴狀中指出，中芯侵害台積電多項專利權，竊取公司營業秘密，並訴請禁制令處分及相關損害賠償。
台積電指出，中芯國際透過各種不當的方式取得台積公司商業秘密及侵犯台積公司專利，包含延攬超過上百名以上台積公司員工，並且要求部分人員為其提供台積公司商業秘密，中芯甚至要求前台積電經理為其取得台積公司半導體製程技術資料。
在一年多後，雙方2005年1月達成和解，中芯支付台積電1.35億美元，並到2010年12月底止，雙方在部分專利進行交互授權。不過2006年台積電認為中芯違反和解協議，再次向中芯提告。
2009年，台積電再次與中芯和解，中芯同意在先前2005年和解協議下已支付的1.35億美元之外，再支付台積電2億美元，並無償提供8%中芯股權，雙方並同意終止於2005年所簽訂的專利交互授權合約。台積電已經多次賣出中芯股票，上次處分是2019年7月29日，並從中獲利約新台幣1.23億元。
