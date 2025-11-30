台積電洩密案／羅唯仁轉戰英特爾像梁孟松翻版？半導體大佬：要嚴防團隊跳槽

台積電正式向羅唯仁（左）提告，另外違反競業條款也讓人聯想到2009年離職的梁孟松（右）。（圖／翻攝網路）

日前英特爾證實台積電前資深副總羅唯仁回鍋擔任副總裁，引發外界擔心當年台積電叛將梁孟松事件重演，不過半導體大佬認為，如果羅唯仁是一個人過去的話影響不大，一群人才有可能改變目前英特爾技術瓶頸現況。

台積電前資深副總羅唯仁赴英特爾擔任副總裁，英特爾官方已經證實，且發聲明力挺羅唯仁回歸，由於羅唯仁在從台積電退休前，曾利用職權要求研發部門同仁提供資料，來了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術，外界不免聯想到當年自台積電離職後，前往三星、中芯就職的台積電叛將「梁孟松」，他讓兩家公司的製程進度大躍進，對半導體業的影響依然非常深遠。

一位半導體大廠董座向《鏡報》直言：「一個人沒辦法撼動現況，一個團隊才可以。」回憶當時中國半導體在28奈米突飛猛進，靠的正是梁孟松和他所帶領的一群台籍工程師團隊。

在梁孟松離開三星後，中芯在2017年成功延攬梁孟松加入，擔任聯合執行長兼執行董事，就此縮短中國半導體的學習曲線，不過業界人士分析，當年靠的不只是梁孟松一人，而是他從竹科延攬的上百位台灣工程師，且這些人多數都在台積電任職過。

2018年，在梁孟松和台籍工程師團隊帶領下，在一年內就將半導體發展的關鍵節點28奈米良率提升到可量產的8成以上，並在同年進行量產，後來更成功量產14奈米等更先進製程，不過受到美國禁止先進半導體設備出口到中國，讓近年中芯發展受挫。

外界擔心，羅唯仁離開台積電後直接加入英特爾會不會成為梁孟松事件的翻版，影響台積電目前在先進製程的領先地位。對此，業界人士表示，如果他只有一個人去很難改變現況，而且羅唯仁退休前已經不是研發第一線人員，除非他像梁孟松當年一樣，帶了一群前台積電工程師過去，否則影響有限。



