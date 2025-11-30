台積電洩密案／雖英特爾維護羅唯仁 台積電內部人士：一定告到底

台積電已向前資深副總經理羅唯仁提告，檢方也已經扣押他高達數十億美元的資產。（總統府提供）

在台積電宣布向前資深副總經理羅唯仁提告後，高檢署也大動作以涉嫌違反《國家安全法》展開調查，據了解，已扣押羅唯仁名下的股票及不動產等資產，金額超過數十億元，行動力度之大，震撼半導體業界。台積電內部人士向《鏡報》透露，一定告到底，否則沒有嚇阻的效果，之後洩密問題會層出不窮。

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉戰英特爾一案持續延燒，台積電先是在25日宣布向他提告，台積電表示，將根據羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書、營業秘密法等規定為請求，同時檢調也大動作以涉嫌違反《國家安全法》展開調查，26日前往他在台北市、新竹縣的住所扣得電腦、隨身碟等證物，並扣押他的股票、不動產，金額超過數十億元。台積電內部人士向《鏡報》表示，台積電一定告到底，不然之後營業秘密洩漏的問題會層出不窮。

半導體產業的競爭本質就是人才與技術的競爭，業內人士分析，高階主管帶著核心機密轉投對手，若公司不採取最嚴厲的法律行動，將無法對業界產生足夠的嚇阻效果。

面對爭議，英特爾已發出公開聲明，證實羅唯仁「回鍋」團隊並歡迎他，英特爾也強調，外界對羅唯仁的指控沒有任何根據，力挺羅唯仁。然而，台積電主張，羅唯仁的快速轉職行為，已嚴重違反其任職期間簽署的承諾競業禁止同意書，且有「高度可能」洩露公司關鍵營業秘密給英特爾的風險。

事實上，今年台積電也爆發工程師外洩2奈米先進製程機密的案件，台積電態度強硬，檢方也強力偵辦，涉嫌洩漏關鍵技術的三位工程師遭檢方依違反國安法等罪起訴 ，分別求處有期徒刑14年、9年徒刑和7年徒刑。

業內人士強調，面對此類嚴重侵害營業秘密的事件，企業別無選擇，「每個企業面臨這個情況，一定要這樣做」，以維護公司的長期戰略利益和數十年累積的技術資產。羅唯仁案因此被視為台灣《國家安全法》修正案生效後，首次針對科技業高階主管洩密行為的重大檢驗案例。



