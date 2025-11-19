台積電洩密疑雲高檢分案偵辦 經長龔明鑫：政府關切國安議題

台積電再度傳出洩密事件，但外界認為案情不單純。（鏡報鄒保祥）

台積電驚傳洩密疑雲，經濟部長龔明鑫今（19）日在出席立法院經濟委員會報告前被問到此議題，他說，會充分尊重台積電的需求、盡量協助，後續政府會從國家安全、整體產業利益，和個別廠商損失等三層面處理。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月退休，驚傳10月轉任競爭對手英特爾擔任研發副總，但在退休前攜帶相關資料離職。儘管台積電沒有正面回應這傳言，有業內人士認為事有蹊蹺，也有幫忙緩頰的聲浪，但台灣高檢署智財分署已分案偵辦，釐清是否違反《國安法》或《營業秘密法》等行為。

立法院19日質詢時也問到這點，龔明鑫表示，對於關鍵技術的營業機密等資訊揭露，會尊重台積電的做法，由公司自己出來說明比較好，最後由司法單位作最後判定。

他說，政府關心的，第一個當然是國家安全議題，第二是整體產業利益，第三則是個別廠商的直接損失等情況。至於國家安全層次的部分，高檢署已經開始調查，經濟部也會配合，去說明現在核心關鍵技術的管制方式，釐清是否有涉及國安法疑慮。

對於整體產業來說，龔明鑫表示，我們會密切觀察，這樣的情況會不會損及整個台灣半導體產業的生態鏈，甚至是客戶關係，關於防範關鍵技術外流等相關機制正在建立。

台積電19日盤中股價約在1410元、小漲0.36%。

