台積電洩密疑雲！林伯豐：建立關鍵技術管理制度 赴中投資企業更須留心

三三會理事長林伯豐談台積電洩密事件。資料照



台積電前資深副總羅唯仁遭爆料退休前帶走2奈米機密文件，又傳出回鍋英特爾，引發國人與產業界高度關注。三三會理事長林伯豐今（11/19）日表示，每家公司的技術、資料都有其一套管理方式，制度要建立好，特別是到中國投資的企業，對於關鍵技術要特別注意，另外，建議關注離職人員的狀況，對於離職金額更要多斟酌。

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁傳出退休前，動用高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14等最先進製程技術相關機密資料帶走，不過，台積電公關體系對此並未多做評論。

廣告 廣告

反而是經濟部長龔明鑫明確表態，強調已派人了解，後續將從三個層次來看待此事件，包括政府關心國家安全、整體產業利益、個別廠商損失，其中有關國家安全的部分高檢署已開始調查，經濟部也會配合說明核心關鍵技術管制。

三三會今日舉行11月例會，由理事長林伯豐主持，在會前媒體聯訪時被問及此事，他建議，公司對於關鍵技術和資料等管理制度要建立完整的措施，特別是到中國投資的企業更要留心；至於離職人員的部分，建議給予滿意的離職金，並關注其後續動向，儘管每一家企業都有掌控的困難，仍要盡全力去做。

更多太報報導

台積電羅唯仁疑帶槍投靠 龔明鑫「有點意料之外」：涉國安等3層次

台積電退休研發大將疑帶槍投靠 台高檢署智財分署主動分案追查

傳台積退休老將帶走大批先進製程機密? 龔明鑫證實經濟部已去了解