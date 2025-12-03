台積電洩密風暴擴大！ 東京威力聲明致歉

台積電洩密案持續延燒。（圖／東森新聞）





台積電洩密案持續延燒，我國檢方依國家安全法擴大偵辦範圍，將矛頭指向日本半導體設備大廠東京威力科創。事件曝光後，東京威力今天（3日）在官網發布聲明，強調內部調查未發現組織性涉入或機密外洩，但對事件深感遺憾，並向外界的不安致歉。

台積電前資深副總經理羅唯仁（2025/09）：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業的競爭力。」

效力護國神山21年的台積電前副總羅唯仁，涉嫌洩漏2奈米關鍵技術，遭到台積電正式提告，日本媒體也關注。

日本記者：「今年8月，兩名台積電員工和一名東京威力科創公司員工，因涉嫌從台積電竊取尖端的2奈米半導體製造技術，而被當局起訴。」

台灣高檢署偵辦擴大到東京威力公司的台灣子公司，以違反《國家安全法》為由加以起訴。東京威力公司在官網發出最新聲明，表示經內部調查，未發現組織性涉入或機密外洩，為防止類似事件再次發生，將進一步強化包含臺灣子公司東京威力科創與全集團的稽核機制。聲明中還表示，對事件深感遺憾，並針對所造成的重大不安致上深切的歉意。

英特爾執行長陳立武（09/26）：「我們都很尊重台積電魏哲家、張忠謀，我們也持續跟他們合作。」

台灣祭出國安法，這原本是用來防堵中國，如今卻首次用在美國企業相關的案件上，凸顯台灣為了保護核心技術，即使對象是最重要盟友也不例外。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「英特爾還是會執意的去挖角羅唯仁先生，然後到英特爾去服務，最主要的一個因素，我們認為其實並不是單純在於先進製程方面的一個研發，而是在於整個的晶圓代工試驗的專業技術。」

英特爾對羅唯仁的回歸抱持高度期待，2004年他離開英特爾加入台積電時，英特爾強大到被稱為Chipzilla。但如今真正的半導體巨獸，是台積電部署南韓新據點。

艾克爾科技宣傳影片：「國際網絡方便性，以IT金融與高科技產業，打造連結多元商務的南韓新興樞紐。」

洩密案後，英特爾下一步動作引人關注，首次將AI晶片的先進封裝業務外包部署在南韓仁川工廠，突顯了英特爾搶進先進封裝市場的企圖心，劍指台積電。台灣正面臨一場沒有硝煙，但攸關國安與技術命脈的保衛戰。

