台積電派1.8萬工程師出走美國？前副總闢謠「不可能」 曝光美國廠工作模式

​台積電赴美投資引起大量陰謀論，甚至有謠言指稱今年將外派1.8萬名工程師、2300家半導體廠商外移，造成10萬名技術菁英外流，甚至台灣經濟快速衰退、房市全面崩塌等。對此，台積電前副總經理陳健邦於「台灣事實查核中心」節目《新聞真假掰—假訊息Bye Bye》表示，現況是僅外派約2000人，且策略是優先雇用當地人，再加上AI趨勢，「很多工作可以在台灣遠距處理美國的事」。

陳健邦表示，台積電在美國設的第1個廠區因為較重要，台灣工程師占比較高，但接續所興建的廠區，台灣人比例不會那麼高，一定會盡量在美國雇用當地員工。未來5到10年，台灣至美國約1萬人是有可能的，但不一定都會落地深耕，因為根據目的不同，有些人去半年、去1年，也有些人就是為了移民美國；而台積電政策一定是優先雇用當地人，台積電在日本熊本也是優先雇用當地人。

陳健邦指出，目前台積電外派約2000多人至美國，不可能在今年外派1.8萬人，於此同時，建廠階段、生產階段所需的人才也不同，建廠工程師在廠房建設完畢後，便會遷移至下一座建設中的廠房；至於生產工程師，現在由於科技進步，很多是在台灣遠距做美國廠區工作。

陳健邦表示，台積電當前重視的定位為開放創新平台（Open Innovation Platform），將自身打造為技術集散地，不應擔心美國能否搶走技術，而是做成一個平台、資訊集中處，讓大家都在平台上發展。台積電最重要的，就是要當「不可或缺」，就好像美國蘋果、輝達做設計工作，台積電就不可能會去做，但最重要的是「我們是不可或缺的」，少了我們，他們的東西就是白做工。

陳健邦指出，台積電最大的優勢便是「規模」與「速度」，規模夠大，成本便能分擔、累積的知識更多，尖端製程約90%都集中在台積電，5年之內，台積電的優勢是不可能改變的。

對於台積電擴大美國投資後，美國AI公司會不會就不再需要台灣了？對於這類擔憂，陳健邦表示，台灣不能一直專注於生產者角色，而是要變成應用大國，「就像你不能開壽司店，自己卻不吃壽司。」陳健邦說，我們不能一天到晚生產晶片，自己卻不用，而是應該想辦法讓國產晶片，應用於國產衛星、汽車等各方面，成為AI晶片的應用大國。

陳健邦指出，台積電目前所面臨的最大風險，其實是「華盛頓政治跟台灣政治」，台積電對於國內外的政治情勢，應保持最大的戒慎及恐懼。「因為老百姓是糊塗的，很多假設性有人故意操作，假如很多人不了解自己的狀況、也不了解世界的局勢，在什麼突變點突然掉下去你不知道。」



