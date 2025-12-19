台積電海外廠難複製台灣模式？外媒點優勢

▲有外媒指出，台積電創辦人張忠謀多年前早有遠見，曾多次針對海外設廠提出警示，直言「台灣模式」難以複製到海外。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電近年來積極推動海外布局，其中熊本廠於2024年初正式啟用，為其海外擴廠計畫邁出重要一步，此外也積極推動美國廠進度。不過有外媒指出，台積電積極推動海外布局，基於地緣政治壓力，以及各國試圖將「製程回流本土」的晶片戰，事實上，台積電創辦人張忠謀多年前早有遠見，曾多次針對海外設廠提出警示，直言「台灣模式」難以複製到海外。

據外媒《Xataka》、《Nuevopoder》報導，張忠謀過去曾親身經歷1996年美國華碩晶圓廠的失敗，因此早就對海外設廠的經濟效益和成本提出質疑，並稱亞利桑那州的這項計畫是「一項代價高昂卻徒勞無功的嘗試」。

報導指出，張忠謀的懷疑，源自於他認為台積電的營運效率和獲利能力，和台灣產業生態系緊密相連，以新竹科學園區這樣的聚落為例，當地聚集了晶片設計大廠如台積電、聯發科，後段封測企業如日月光投控，以及各類零組件、材料與設備公司，車程均在1小時內，方便產業間緊密合作。

目前台積電仍有超過九成產能與員工集中在台灣，龐大的工程師人才庫與高度密集的技術累積，是其長期領先的關鍵。相較之下，亞利桑那廠雖已成功量產4奈米晶片，但因原物料與設備供應仍仰賴亞洲，加上人力短缺、行政程序繁複，整體成本明顯高於台灣。

至於日本與德國的新廠，則鎖定較成熟製程，服務特定客戶需求，規模與戰略意義均不同於美國。

報導認為，台積電的擴張是把雙面刃，一方面鞏固了自身在科技領域的領先地位，以及作為對抗中國「矽盾」的戰略地位；不過另一方面也引發了國內對先進技術和人才流失的擔憂，這種流失長遠來看，可能會削弱國家主權。

報導最後總結，台積電傳統上只有在客戶出現需求時才會設廠，而這次的海外布局動則是因為地緣政治壓力。美國、歐洲試圖將部分製造能力帶回本土，進而降低對亞洲供應鏈的依賴程度，但這些設廠計畫能否達成預期中的效果，前景十分不明朗。

