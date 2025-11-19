台積電海外投資效應 113年民眾赴美工作13.7萬人新高

（中央社記者潘姿羽台北19日電）主計總處今天公布113年國人赴海外工作人數統計，由於台積電啟動海外投資布局，連帶影響台灣民眾就業板塊移動，113年國人赴海外工作人數共計66.6萬人，年增4.5萬人，為疫情以來最高水準，其中赴美工作人數增至13.7萬人，寫下歷史新高。

主計總處指出，民國98年至COVID-19疫情爆發前，國人赴海外工作人數多呈增加，僅100年及104年受景氣影響微幅減少，並於108年達到73.9萬人的高峰；隨後因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組、台商回流，以及疫情影響跨境移動等因素，110年國人赴海外工作人數降至31.9萬人的低點。

隨著疫情影響弱化，111年至113年，赴海外工作人數連續3年走揚，113年又因國內大廠積極進行海外布局，人數持續增加，但仍低於疫情前水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，台積電前進美國亞利桑那州、日本熊本設廠，亞利桑那州第一座晶圓廠已於113年底進入量產，日本熊本廠也在當年底啟動量產，除了台積電將員工外派，供應鏈上下游也可能前往布局，進而推升國人赴海外工作人數。

若從地區別觀察，113年國人赴海外工作國家（地區），中國大陸（含港澳）23.1萬人、占34.7%，比重最高。不過譚文玲指出，疫情之前，台灣民眾赴中國工作者，多在40萬以上的高峰水準，占比曾經突破6成，近年因美中貿易戰爆發、科技爭端頻傳，加上中國工資、環保成本也在上升，台商投資金額及家數陸續往下，占比跟著下滑。

美國則是不同情況，113年國人赴美國工作人數達13.7萬人、占20.5%，人數創下歷史新高。至於其餘國家（地區），東南亞占14.6%，日本、南韓占12.0%，其中赴日韓工作人數升至8萬人，也是新高水準。

譚文玲分析，國人赴日韓工作人數愈來愈多，以日本來說，因日本高齡化問題嚴峻，近年對於外來投資、人才移入，持較開放態度，應是正向推力。（編輯：潘羿菁）1141119