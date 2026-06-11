台積電涉專利侵權！多位共和黨議員要求嚴格執法：不應有特殊待遇

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多位美國共和黨國會議員正敦促聯邦機構「美國國際貿易委員會」（ITC），在涉及台積電（TSMC）的專利侵權案中嚴格執法。（圖／達志／美聯社）

據美媒《Axios》獨家取得的信函，多位美國共和黨國會議員正敦促聯邦機構「美國國際貿易委員會」（ITC），在涉及台積電（TSMC）的專利侵權案中嚴格執法，強調美國政府不應該因台積電的戰略地位，而給予特殊待遇。

《Axios》報導稱，根據1封日期為5月22日的信函，美國聯邦眾議員辛克（Ryan Zinke）以及聯邦參議員希伊（Tim Sheehy）、馬歇爾（Roger Marshall）和莫雷諾（Bernie Moreno）向ITC主席卡佩爾（Amy Karpel）表示，ITC應禁止進口被認定侵犯美國專利權的外國製造晶片。

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他們主張，強而有力的執法有助於保護美國產業的競爭力，而具有戰略重要性的企業不應該因此獲得特殊待遇。對此，台積電回應稱，公司在所有營運所在地都遵守當地法律。

此次ITC的調查源自1項由「Longitude Licensing」及「Marlin Semiconductor」公司提出的申訴，這2家企業皆位於愛爾蘭首都都柏林（Dublin），隸屬於智慧財產權（IP）授權公司「IPValue Management」，而後者由位於美國舊金山（San Francisco）的私募股權與信用投資公司「Vector Capital」所擁有。

申訴方指控，使用台積電最先進製程節點所生產的晶片侵犯了其專利權。這些先進節點同時也是目前全球人工智慧加速器的主要生產技術。據悉，Marlin Semiconductor於2021年從台積電的重要競爭對手之一「聯電」（UMC）取得相關專利。

申訴文件中同時點名了許多企業，包括蘋果公司（Apple）與博通公司（Broadcom），但爭議核心仍是台積電。作為全球最大的晶片製造商，台積電也是幾乎所有進入美國市場矽晶片的主要來源。

這起事件也延續了先前另一波來自亞利桑那州（Arizona）民主黨人士的行動，包括聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）、凱利（Mark Kelly）以及聯邦眾議員史丹頓（Greg Stanton）。他們曾警告，任何影響台積電的措施都可能衝擊半導體生產、人工智慧發展、國防系統以及亞利桑那州的經濟。

支持台積電的一方認為，若發布排除令禁止相關產品進口，將衝擊美國正積極確保的晶片供應鏈。但另一方則認為，任何企業都不應因其戰略重要性而獲得豁免；若給予特殊待遇，反而可能使美國企業永遠失去追趕競爭對手的機會。

從更深層次的角度來看，雙方你來我往的攻防戰正逐漸演變成一場測試，檢驗美國對台積電的依賴，是否已開始影響政策制定者，處理涉及該公司的爭議方式。

報導補充，台積電日前已承諾投入約1650億美元於亞利桑那州的製造計畫，使其成為美國半導體戰略的核心支柱之一。根據公司申報文件，台積電去年有75%的營收來自北美市場。此外，受惠於整體人工智慧熱潮及全球晶片供應短缺，公司股價今年以來已上漲96%。

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