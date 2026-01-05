台積電漏網內鬼抓到了！檢方東京威力案偵查終結 再揪出一竊密工程師求刑8年8月

台積電去年8月爆發洩密案，2奈米製程機密疑被內部員工流向東京威力科創（TEL）公司，高檢署智財分署偵辦後依違反《營業秘密法》、《國家安全法》等罪嫌，起訴前台積電員工陳力銘等3人。而檢方今（5）日偵查終結，發現陳力銘還勾結另一名台積電陳姓工程師，以及東京威力盧姓主管涉嫌湮滅證據，因此追加起訴此二人與東京威力公司。

洩密案於去年8月爆發，​陳力銘是原台積電員工，後轉至東京威力科創任職，其涉嫌透過台積電工程師吳秉駿、戈一平，翻拍傳送台積電製程機密，高檢署當時起訴3人，分別求刑14年、9年、7年；隨後檢方也追加起訴東京威力科創，4罪分別求處罰金4000萬、800萬、4000萬、4000萬，請定應執行刑1億2000萬元。​

而檢方持續追查後發現，陳力銘的雲端硬碟中還存有14奈米以下製程之關鍵技術，隨後主動坦承犯行，供出另一名台積電內的陳姓工程師共犯，檢方去年11月初發動偵查帶回陳姓工程師，訊後聲請羈押獲准。

檢方表示，此外，東京威力公司盧姓主管在案發後，刪除陳力銘上傳至公司的機密資料，涉嫌湮滅證據，已構成妨害刑事案件調查。

檢方指出，考量陳力銘自白及協助偵辦，求處有期徒刑7年；陳姓台積電員工迄今未完全坦認犯行，犯後態度不佳，求處有期徒刑8年8月；東京威力公司盧姓主管仍否認犯行，求處有期徒刑1年。

檢方提到，而東京威力公司依檢察官要求提供相關資料，配合調查，有助對釐清案情，惟仍難認公司已完全盡防止義務，因此依法求處罰2500萬元。

