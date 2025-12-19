台積電漲到1445元！台股連四跌期 八檔高股息型ETF逆勢成交出量

台股連四跌期間，ETF成交噴量。（圖／pixabay）

台股19日開紅盤，盤中最高27,869.78點，上漲401點，目前來到27,809.96點，漲341.43點，漲幅1.24%；台積電漲15元來到1445元；本日成交量、股價「雙增」的個股中，仍以台新新光金最猛，已超過30萬張，股價逼近22元；

00991A主動復華未來50繼掛牌上市首日爆快27萬張大量，今天繼續往前衝超過12萬張。

ETF部分，還有00981A主動統一台股增長、00919群益台灣精選高息、0050元大台灣50等在本日成交量前十名排行榜內，股價也是看漲。

廣告 廣告

台股連跌4天、跌幅2.59%之後，今天台股大漲，觀察同期間77檔台股ETF表現，除了00919日均量14.76萬張拿下人氣王，日均量萬張以上、呈現量價齊揚的台股ETF有4檔，包括00919、富邦特選高股息30（00900）、元大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878），都是高息型。

從近4日成交量萬張以上、漲幅表現前十檔台股ETF來看，包括00919在內共有8檔高息型上榜，還有復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣價值高息（00940）、元大高股息（0056）；另二檔則是國泰台灣領袖50（00922）、元大台灣50（0050）。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰 網：其實很實用

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚