台積電漲勢收斂 台股創高後拉回盤中走勢震盪
（中央社記者何秀玲台北30日電）台股今天開高，一度衝破28500點，達28527點，創下新高。盤中指數翻黑，最低至28223點，上下震盪逾300點，隨後於平盤附近遊走。台積電早盤寫新天價1520元，盤中漲勢收斂。盤面上，運輸類股強勢，電力供應概念股也表現不俗。
11時17分左右，加權指數為28356點，上漲62點。電子股上漲0.26%，金融股與代表中小型股票的櫃買指數皆由紅翻黑，分別下跌0.4%、0.6%。
觀察電子權值股，台積電早盤最高1520元，上漲15元，創歷史新高價，盤中漲勢收斂至10元，為1515元。鴻海股價最高265元，上漲5元。廣達盤中為307元，下跌1元；聯發科為1320元，上漲20元。
運價喊漲，運輸類股強勢，中航觸漲停，萬海、中櫃皆上漲逾6%；長榮、裕民、志信漲幅皆在3%以上。
電力供應概念股中，華電網以25.2元攻上漲停。盈正一度漲逾9%，隨後漲勢收斂至1%內。華城上漲逾6%。
資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，今天影響台股走勢主要因素，為美股盤後公布的大型科技股財報，包括Meta、微軟、谷歌母公司Alphabet，而微軟與Alphabet財報表現超越市場預期，微軟股價雖下跌，但Alphabet盤後大漲逾6%，3家公司皆調高AI資本支出。
他指出，台積電今天股價再創新高，受惠於輝達大漲，顯示市場資金仍聚焦AI題材；今天台股指數開高，預期將維持高檔震盪格局，市場關注川習會美中對話進展。（編輯：楊蘭軒）1141030
