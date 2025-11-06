台積電漲勢收斂 台股28000點得而復失上漲182點

（中央社記者曾仁凱台北6日電）美股5日反彈，台股今天盤中重回28000點大關；台積電尾盤遭賣單下壓收在全日最低點，終場指數上漲182.39點，以27899.45點作收，漲幅0.66%，成交值降至新台幣4991.67億元。

3大權值股同步收紅，台積電終場上漲5元或0.34%，收在1465元；鴻海上漲1元或0.4%，收248元；台達電上漲11元或1.14%，收978元。記憶體及台積電設備族群，今天也同步反彈。

股王信驊昨天公布第3季獲利創新高，單季每股大賺32.12元，前3季每股稅後純益達72.23元，已超越去年全年，加上信驊獲MSCI納入全球標準指數新成分股，今天股價攻上漲停板5810元，創歷史新高，激勵高價IP族群股價同步漲升，力旺、世芯-KY亮燈漲停，創意大漲8.1%。

政府普發現金1萬元上路，有望帶動國旅，加上台北國際旅展7日將登場，觀光股今天股價動能強勁，雄獅盤中一度攻上漲停板173元，終場上漲10.5元或6.67%，收在168元；鳳凰、易飛網、山富、五福收盤股價漲幅均逾2%。

國泰投信基金經理人梁恩溢分析，輝達（NVIDIA）AI伺服器平台將從GB200升級至GB300，年底前可能出現新舊機種轉換的空窗期，加上12月企業盤點可能影響短期營收與拉貨動能，預期台股短期高檔震盪難免。

梁恩溢認為，台股基本面未變，明年上半年有望迎來庫存回補、資金行情的雙重利多，建議投資人不預設高點。AI仍是明年市場主軸，搭配循環性消費題材如記憶體、被動元件、ABF載板等，形成類股輪動。（編輯：張良知）1141106