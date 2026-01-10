台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲

台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真正超過5張的只有10萬人不到，所以台積電漲其實它的利益應該有很多人享有。

施俊吉提到，如果假定說台積電187萬名股東裡，有177萬名有十張以上，那叫財富分配很不平均，但是有177萬名股東持股都是在5張以下，那就是因為台灣有零股交易，所以只要有1000、2000元也可以買1股台積電，台積電漲你也可以高興一下。

施俊吉表示，台灣的股票市場跟所有股民基本上是有享受到普惠金融，你要買什麼股是你的決定，是你的理財問題，所以不太能夠去怪說，為什麼只有某幾股在上漲，那原因很可能就是這些人理財，把不上漲的股票賣掉，轉成買那些會上漲的股票，會上漲的股票就越漲越快，其實這個越漲越快是有很多股民受益的。

施俊吉也提醒，談到股票時，很容易掉入「想當然爾」的陷阱。股票不太能夠來談K型經濟，股票只能夠談規模經濟，就是因為太有錢了，資本多的人可以投入1億元，資本少的人只能投100萬元，這個時候是規模經濟的問題，這種問題是所得分配的問題，而不是K型經濟的問題。

「K 型經濟」這個詞是 COVID-19之後、全球經濟進入復甦階段時，由經濟學家提出的，當時有人認為復甦會呈現U型，也就是跌到谷底後再慢慢回升；也有人認為會是V型，從低點快速反彈；但也有經濟學家指出，復甦可能會呈現K型走勢，有些部門復甦、有一些部門還沒復甦，反而還更加衰退，所以從那時候開始所謂的K型經濟就進入了經濟學的日常用語。



節目主持人路怡珍提到，從另一個角度來看，K型經濟也反映在有些人根本無法累積資產、甚至無法「上車」投資。施俊吉回應，有不少人月領3萬2000元，扣掉房租與生活開銷後，已經沒有餘力投資，因此真正要解決的，是如何在制度上讓這些人有機會獲得更高薪資，這也是美國所談的「可負擔性」問題，台灣同樣需要面對。

施俊吉強調，所得分配的問題不一定是K型經濟的問題，K型經濟是一個經濟體裡面的不同部門產生的分岔，這個分岔的效果，分岔的情況非常嚴重，我們才稱它為K型經濟。

