台積電漲多回檔 聯電衝漲停54.1元創3個月高

（中央社記者張建中新竹7日電）晶圓代工廠台積電與聯電今天股價表現不同調，台積電漲多回檔修正，盤中達1665元，下跌40元，反觀聯電走勢強勁，盤中強攻漲停，達54.1元，創下3個月來新高價。

台積電將於1月15日召開法人說明會，兩大客戶輝達（NVIDIA）和超微（AMD）搶先在美國消費性電子展（CES）釋出正面消息。其中，超微執行長蘇姿丰宣布超微邁入2奈米製程世代。

輝達執行長黃仁勳在國際記者會說，今年與台積電的合作規模非常龐大，輝達與台積電相關部門每週、甚至每天都在更新進度。輝達新一代AI超級電腦Vera Rubin已全面量產，由6款全新晶片組成。

廣告 廣告

台積電6日股價衝上1705元，創下新天價，4個交易日累計上漲185元，市值攀高至新台幣44.21兆元。台積電今天股價走勢趨緩，盤中回落至1665元，下跌40元，市值降至43.17兆元，影響大盤約321點。

聯電則在外資不斷買超，隨著美國存託憑證（ADR）強漲4.5%走高，今天盤中攻上漲停，達54.1元，創下3個月來新高價。

分析師王兆立表示，晶圓代工廠力積電近期股價表現強勢，今天盤中突破50元關卡，達50.5元，對於聯電具比價效應。（編輯：楊凱翔）1150107