台積電漲太猛! 主動式ETF竟也買進「被動式ETF」引議論

股市配圖。廖瑞祥攝



台股加權指數飆至3萬點欲罷不能，許多投資人深怕沒跟上大盤，連主動式ETF也買進被動式ETF，在ETF投資圈掀起熱議。以號稱是「主動式ETF股王」的統一台股增長00981A為例，最新持股公告顯示納入0050（元大台灣50）與0052（元大高股息），「主動式ETF」竟然出手買了「被動式ETF」引起關注，有人說這是台積電買滿，所以彎道「規避」持股上限跟上績效，但也有人質疑形同操盤棄守，管理費較高又要層層墊高，投資人又要吃虧了。

廣告 廣告

依據台灣證交所規定，主動式ETF除非另有申請，否則單一股票權重不得超過10%。目前台積電占大盤權重已高達36%，台積電股價狂飆帶動大盤驚驚漲，主動式ETF績效壓力大增，如今市場傳出主動式ETF也買進0050（元大台灣50）與0052（元大高股息）等被動式ETF，被網友笑稱「你說買主動比較好，你自己卻買了被動!」。

有專家解析，00981A應是台積電已經買滿10%，還想要增加持有，才會變相去買有「含積量」的0050、0052。00981A其實規模已大，若去大買中小型股也不太容易操盤。

投資人則有兩極反應，支持者認為，這是法規限制下的聰明操作，納入0050等於借力使力。不過，質疑派則指出，繳高管理費卻買低管理費的被動ETF，說好的超額報酬從哪來？長期還是買0050划算。

不過業界人士指出，其實部分主動式ETF有特別申請，第一大持股可達30%，例如00985A、00991A，另有第一金也有一檔即將掛牌。而主動式ETF其實也是看操盤功力，例如最近記憶體、面板股漲勢比台積電強，主動布局這類族群，漲幅應該會比台積電好。

更多太報報導

明燈變冥燈？全台園區宅陷盤整 「這地區」靠利多逆勢漲4成

不必只買台積電！00947搭上記憶體競價熱潮、漲幅排行全台股ETF第一

央行也撐不住！馬年套幣漲550元 限量9萬套、背面藏彩蛋驚喜