台積電漲超過半根漲停！加權指數攻上3萬點里程碑 面板、記憶體族群多檔攻漲停

台股加權指數今（5）日攻上 3 萬點的里程碑。 圖：Google Finance

[Newtalk新聞]

台股 2026 年開盤首個交易日收盤創下新高至 29,349 點；台積電ADR當（2）日也於美股交易時段大漲 5.17%，帶動費半指數收漲 4%。受惠美股收紅助攻，台積電（2330）台股今（5）日股價盤中大漲 95 元或 5.99% 來到 1,685 元；帶動加權指數衝高

788.2 點或 2.69%，攻上 30,138.01 點，成功站上 3 萬點大關。

觀察焦點個股，聯發科（2454）上漲 50 元或 3.4% 來到 1,520 元，鴻海（2317）漲 3 元或 1.29% 來到 235 元，台達電（2308）早盤站上千元，來到 1,010 元，漲 15 元或 1.51%，智邦（2345）漲 40 元或 3.49% 至 1,185 元，廣達（2382）漲 1.5 元或 0.54%，至 278.5 元。日月光投控（3711）則小跌 4.5 元或 1.74%，至 253.5 元。

廣告 廣告

面板族群今日延續上周強勁反彈，群創（3481）於今早 9:35 分股價直接「亮燈」至 19.9 元，成交量爆出 40.8 萬張。市場傳出，該公司以射頻（RF）晶片封裝切進太空火箭公司 SpaceX 供應鏈，現行產能已達滿載，今年營收前景十分樂觀，消息一出，公司股價「連八漲」，累計漲幅達 57.3%。

連帶地，友達（2409）也因面板市場價預計可望谷底反彈，加上受到群創表現帶動下，今早也大漲 7.54%，暫報 13.55 元，成交量放出 14.7 萬張，持續朝向漲停板邁進。股價近期呈「連五漲」，累計漲幅達 18.86%；另一檔彩晶（6116）以股價不到票面 10 元的低基期，股價也已攻上漲停 8.78 元，成交量 33,944 張。

記憶體族群方面，DRAM 族群南亞科（2408）上漲 0.97% 至 209 元，華邦電（2344）上漲 4.52% 至 94.9 元，記憶體封測廠華東（8110）盤中攻漲停 68.5 元，旺宏（2337）也攻漲停 47.65 元。

上周即便發生美軍入侵委內瑞拉，川普下令逮捕總統馬杜洛夫婦，引發國際借譁然。投資人更關心，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技巨頭於明（6）日國際消費電子展（CES）的演說內容，聚焦 AI 發展、人形機器人、自駕車與穿戴式裝置等亮點，帶動台廠供應鏈話題，川普的軍事行動，對金融市場的衝擊是微乎其微。

雅虎財經對這次 CES 整理的看點顯示，科技大咖發表演說為最大亮點之一。CES 為晶片製造商與設計師展示最新產品，並與競爭對手同台競技的舞台，重量級科技大老也會對未來發展趨勢發表談話。

非電子方面，長榮（2603）下跌 0.5 元或 0.26% 至 192.5 元，陽明（2609）下跌 0.4 元或 0.71% 至 55.6 元；金控股龍頭富邦金（2881）上漲 0.5 元或 0.52% 至 96.1 元。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美股重點一次看》2025年表現超越美股七雄 Broadcom市值逼近2兆美元

2026台股首日就噴！台積衝成交王 十大熱門股全解析