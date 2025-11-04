台積電漲10元 台股上揚179點 軍工股躍盤面焦點
台股今（4）日早盤開高震盪，來到28514點，上漲179點，漲幅0.65%，預估成交量5300億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到267.2點，漲1.13點，漲幅0.42%。
電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1520元，上漲10元，漲幅0.66%，鴻海（2317）早盤來到255元，上漲3.5元，漲幅1.39%，聯發科（2454）早盤則來到1290元，下跌10元，跌幅0.76%。
近期強勢的PCB族群漲跌互見，台光電（2383）來到1475元，漲65元，漲幅4.6%，欣興（3037）來到175元，跌幅1.96%，景碩（3189）則來到139.5元。
行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，吸引買盤進駐軍工股，雷虎開盤來到138元，漲幅逾8%，亞航來到54.6元，漲幅2.06%，漢翔則來到54.8元，漲幅逾2%。
（封面圖／東森新聞）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」
「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第......風傳媒 ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 23 小時前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中工強漲內幕》爆遭寶佳狙擊 董座發《出師表》搶救經營權
中華工程（2515）3日接連發布聲明，指遭寶佳集團旗下公司「堡新投資」狙擊，短...信傳媒 ・ 1 小時前
揭全球股市「關鍵五國」還沒漲完！謝金河曝1事：相信台灣的人有福氣
全球股市10月底收月線後，由半導體驅動的力量席捲世界。財信傳媒董事長謝金河發文指出，「晶片力就是國力」，表示今年表現最亮眼的市場幾乎都屬於半導體核心國家，其中南韓股市漲幅超過70%勇奪全球冠軍，日本日經指數衝破5萬點，台灣加權指數也名列前段班，並曝光半導體關鍵五國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美元指數強逼近100 新台幣再貶快見30.8元
[NOWnews今日新聞]美元續強，美元指數一度來到99.84，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（3）日早盤再貶至30.79元，貶值4.1分，目前在30.78元盤整。美國聯準會（Fed）釋鷹，1...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
曾看衰美元「巴菲特滿手現金」等啥？外媒：等1時機
政治中心／李汶臻報導擁有超過80年投資經驗，憑藉精準且獨到的投資眼光，被封為美國投資界傳奇人物的「股神」巴菲特（Warren Buffett），2025年5月在旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會上，罕見對美國貿易政策提出批評，質疑美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策將影響市場，導致美元持續衰弱，他當時也對美元前景提出警告，這番話被外界解讀為「看衰美元」。但最新消息指出，巴菲特近來滿手美金，金額再創新高，達3817億美元（約11.7兆元新台幣），讓不少投資人好奇：「巴菲特到底在等什麼？」。民視財經網 ・ 1 天前
台股顯神積 市值拚百兆
台股11月開局第一天盤中震幅加大，尾盤在台積電拉升下，推升加權指數翻紅上漲101點收歷史最高收盤價28,334點，市櫃合計市值跟著翻升創新高至98.85兆元。市場推估，當台積電達標1,555元，台股上市櫃市值將衝百兆元。工商時報 ・ 5 小時前